Van Gaal kiest voor Berghuis

In een interview met onder meer De Telegraaf zei de speler van FC Barcelona geen voorkeur te hebben. In het openingsduel van Oranje op het WK in Qatar denkt Van Gaal dus het meest aan Berghuis te hebben. Eerder werd bekend dat de bondscoach verraste met Andries Noppert op doel en met Matthijs de Ligt in de plaats van Jurriën Timber.

Opstelling Oranje: Noppert; De Ligt, Van Dijk, Aké; Dumfries, Berghuis, F. de Jong, Blind; Gakpo; Janssen, Bergwijn.

Noppert vijftigste debutant onder Van Gaal bij Oranje

Noppert is de vijftigste speler die onder bondscoach Louis van Gaal debuteert in het Nederlands elftal. De keeper van sc Heerenveen begint om 17.00 uur met Oranje aan de eerste groepswedstrijd op het WK tegen Senegal in het Al Thumama-stadion van Doha.

Van Gaal is bezig met zijn derde termijn als bondscoach van Nederland. Ruim 22 jaar geleden, op 2 september 2000, waren Arnold Bruggink en Wilfried Bouma de eerste internationals die onder de oud-trainer van Ajax, FC Barcelona, Bayern München en Manchester United debuteerden. Tijdens de eerste periode van Van Gaal als bondscoach speelden ook Mark van Bommel, Mario Melchiot, Jan Vennegoor of Hesselink, Kevin Hofland, Patrick Paauwe, Fernando Ricksen, Victor Sikora, Denny Landzaat, Ronald Waterreus, Niels Oude Kamphuis, Rafael van der Vaart en George Boateng voor het eerste mee met Oranje.

Ricardo van Rhijn, Stefan de Vrij, Nick Viergever, Bruno Martins Indi, Adam Maher, Darryl Janmaat, Jordy Clasie, Ruben Schaken, Kenneth Vermeer, Marco van Ginkel, Daley Blind, Ola John, Jonathan de Guzman, Jasper Cillessen, Miquel Nelom, Jens Toornstra, Dwight Tiendalli, Paul Verhaegh, Memphis Depay, Joël Veltman, Patrick van Aanholt, Quincy Promes, Jean-Paul Boëtius, Karim Rekik, Davy Klaassen en Terence Kongolo debuteerden in de tweede periode van Van Gaal in het Nederlands elftal.

Justin Bijlow, Tyrell Malacia, Devyne Rensch, Noa Lang, Mark Flekken, Jordan Teze, Jerdy Schouten, Remko Pasveer en Kenneth Taylor maakten de afgelopen anderhalf jaar hun debuut voor Oranje. Van de huidige selectie van het Nederlands elftal hebben Xavi Simons en Jeremie Frimpong nog geen interland achter hun naam staan.

Aanvoerder Van Dijk jubileert tegen Senegal met 50e interland

Van Dijk begint maandag aan zijn vijftigste interland voor het Nederlands elftal. De aanvoerder vormt in de eerste wedstrijd op het WK tegen Senegal het centrum van de defensie met Matthijs de Ligt en Nathan Aké.

De 31-jarige Van Dijk debuteerde op 10 oktober 2015 in de uitwedstrijd in de EK-kwalificatie tegen Kazachstan: 1-2. Georginio Wijnaldum en Wesley Sneijder maakten toen de doelpunten. De huidige assistent Danny Blind was destijds de bondscoach. Robin van Persie speelde die wedstrijd zijn honderdste interland.

Steven Bergwijn speelt tegen Senegal zijn 25e wedstrijd voor Oranje en krijgt daarom van de KNVB een zilveren schaal, die hoort bij dat aantal duels. Bergwijn vormt tegen de Senegalezen de voorhoede met Vincent Janssen.

Aké begint aan zijn dertigste interland en middenvelder Steven Berghuis aan zijn veertigste.