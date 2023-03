VIDEO Duizenden uitzinnige mensen wachten Messi op na etentje in restaurant

Door onze telesportredactie

Lionel Messi is weer terug op Argentijnse bodem voor de eerste interland sinds hij met het nationale team wereldkampioen werd in Qatar. En dat heeft hij geweten ook. Ergens rustig een vorkje prikken is er niet meer bij.