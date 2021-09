Heracles Almelo in slotseconden langs tiental AZ

Zowel Heracles Almelo als AZ kende geen hele beste start van de Eredivisie. Toen er om 16.45 uur in Erve Asito werd afgetrapt, bezetten de ploegen de zeventiende en zestiende plaats in de Eredivisie, waarbij wel moet worden aangetekend dat de teller voor beide clubs pas op drie wedstrijden stond en de concurrenten er al vijf op hun conto hadden.

Het begin van de thuisploeg was behoorlijk aardig met een schotpoging van Kaj Sierhuis, maar daarna daalde het niveau drastisch en nam AZ de controle. Zonder grote kansen te creëren leidde dat na een twintigtal minuten tot de openingstreffer. Albert Gudmundsson kreeg de bal na een fraaie aanval ietwat gelukkig voor zijn voeten en veegde het speeltuig in de bovenhoek.

Eigenlijk was er geen vuiltje aan de lucht voor de ploeg van Pascal Jansen, totdat op de slag van rust Jordy Clasie het veld moest verlaten. De middenvelder kreeg aanvankelijk geel na zijn tackle op de enkel van Luca de la Torre, maar na ingrijpen van de VAR trok scheidsrechter Serdar Gözübüyük de rode kaart. Luttele tellen werden de problemen nog groter voor AZ. Sierhuis draaide eenvoudig weg bij Timo Letschert en schoot de bal geweldig in de hoek.

Ⓒ ANP/HH

Met een man meer kwam het eerste echte doelgevaar van Heracles in de tweede helft na zo’n tien minuten, toen Bilal Basacikoglu het doel onder vuur nam. Een minuut later werd het hoofd van Sierhuis gevonden, maar hij kopte net over. De bezoekers doken slechts sporadisch op in de buurt van het vijandelijke doelgebied, maar Zakaria Aboukhlal kegelde de bal in het zijnet. Aan de overzijde werd Vloet gestuit door de goed keepende Peter Vindahl Jensen.

Met nog een kleine twintig minuten te gaan, was de Deen echter kansloos. Delano Burgzorg combineerde fraai met Sierhuis en rondde uitstekend af. AZ leek niet bij machte om nog een antwoord te vinden. Door de midweekse Conference League-trip naar Randers (2-2) en gezien het feit dat het al de hele tweede helft met een man minder speelde, vloeiden de krachten weg. Door enkele wissels en verdediger Sam Beukema als stormram mee naar voren te sturen, wisten de Noord-Hollanders nog wat kansen af te dwingen. In die korte sterke fase kreeg Tijjani Reijnders de bal voor zijn voeten. De middenvelder haalde vanaf een meter of twintig verwoestend uit en zorgde zo voor de late 2-2.

Daarmee leek het punt gered voor AZ, maar in de laatste minuut van de blessuretijd ging het toch nog fout. Vloet knalde op schitterende wijze een vrije trap in de kruising.