Joey Veerman bezorgt SC Heerenveen punt in Nijmegen

Vlak na rust kwam de thuisclub in de opnieuw lege Goffert op voorsprong. Na geklungel van Syb van Ottele in de Friese defensie kon Ali Akman vrij uithalen. Dat deed hij dan ook, na een assist van Jordy Bruijn. Even eerder had Tibor Halilovic aan de andere kant nog de lat geraakt, bij iets dat leek op een opleving van Heerenveen.

In de 72e minuut kwam Heerenveen op gelijke hoogte. Joey Veerman scoorde, nu na slecht uitverdedigen aan Nijmeegse kant. Voor NEC was vervolgens onder meer Pedro Ruiz dicht bij een doelpunt, maar hij zag doelman Xavier Mous redden. In extra tijd schoot Jonathan Okita nog op de paal.

Henk Veerman

NEC had in de eerste helft een overwicht. Zo kreeg bijvoorbeeld Jordy Bruijn een paar aardige mogelijkheden. De eerste keer redde Mous op zijn schot, vervolgens tikte hij net naast na een voorzet van Elayis Tavsan. Verder kon Okita na een hoekschop net niet afronden en schoot Tavsan nog eens in de handen van de keeper. SC Heerenveen stelde daar weinig tegenover. Henk Veerman was eenmaal dreigend, maar schoot voorlangs. Een aardige kopbal van Rami Kaib ging naast.

