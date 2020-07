Eric Botteghin toch door bij Feyenoord: ’Ik ben hier nog niet klaar’

De Stadionclub maakte woensdagmiddag bekend dat de centrale verdediger zijn contract in De Kuip met een jaar heeft verlengd, tot de zomer van 2021. De bijna 33-jarige verdediger speelt sinds 2015 voor Feyenoord. Eerder kwam hij in Nederland uit voor PEC Zwolle, NAC Breda en FC Groningen.

„Ik heb hier met het team, de andere collega’s en natuurlijk de supporters al heel veel hoogtepunten mogen beleven. Toch had en heb ik het gevoel nog niet klaar te zijn bij Feyenoord. Vorig seizoen waren we bezig met een geweldige reeks en bij iedereen leeft het gevoel dat we die komend seizoen willen doortrekken”, laat Botteghin weten.

Met Feyenoord werd Botteghin in 2017 landskampioen en pakte hij tweemaal de KNVB-beker (2016 en 2018). Ook veroverde hij twee keer de Johan Cruijff Schaal. In 2015 pakte hij met FC Groningen de beker.