NOC*NSF: ’Spelen kunnen doorgaan als virus onder controle is’

Olympisch stadion Tokio Ⓒ ANP

ARNHEM - Wat NOC*NSF betreft kunnen de Olympische Spelen doorgaan mits het coronavirus wereldwijd onder controle is. Dat heeft de Nederlandse sportkoepel in een brief laten weten aan het Internationaal Olympisch Comité, zo bevestigt voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg.