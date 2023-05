Vader Messi ontkent overstap zoon naar Saoedi-Arabië: ’Pas na het seizoen beslissing’

„Er is helemaal geen overeenkomst met een club voor het komende seizoen. Lionel wil eerst het seizoen afmaken met PSG en pas daarna een beslissing nemen”, meldt Jorge Messi op Instagram.

„Er zijn altijd geruchten en velen gebruiken de naam van Lionel om bekendheid te krijgen, maar er is maar één waarheid en die luidt dat er nu niets speelt. Er is geen mondeling akkoord en er is al helemaal niets getekend, dat kan ik garanderen.”

AFP citeerde een bron die meldde dat de deal rond was: „Het contract is enorm. We zijn alleen nog wat kleine details aan het afronden.” Messi zou naar verluidt 360 miljoen euro per jaar gaan verdienen. Volgens diverse media gaat het om de club Al-Hilal.