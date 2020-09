’Max Verstappen heeft geen betere keuze dan Red Bull’

Luister de Formule 1-podcast van De Telegraaf hier, hieronder of via alle bekende podcast apps.

Albers had verwacht dat het een saaie optocht zou worden in Italië, maar het tegenovergestelde was waar. Sterker nog, het circuit van Mugello mag wat hem betreft terug op de F1-kalender. Van Haren vult aan: „Het verbaast me dat we het coronavirus nodig hadden om op dit circuit te komen.”

Voor Verstappen was de Grand Prix van Toscane van korte duur. Vlak voor de start kampte zijn RB16 al met motorproblemen. Daarna ging het vanaf startpositie drie vrij snel mis. Verstappen kwam nauwelijks weg, werd van de baan gereden en moest direct in de eerste ronde de strijd staken. „En dat terwijl hij zaterdag nog riep dat dit het beste weekeinde tot dusver was, dit seizoen welteverstaan”, zegt Van Haren. Ondanks alle pech stelt Albers dat Red Bull het beste team is en blijft voor Verstappen. „Red Bull blijft knokken. Ze geven niet snel op. En bovendien is er geen andere optie.”

Mercedes-coureur Lewis Hamilton won de chaotische Grand Prix van Toscane, die vanwege andere crashes tot twee keer toe tijdelijk werd onderbroken. Dankzij zijn zege legde de Brit weer een stevigere basis voor een nieuwe wereldtitel. Valtteri Bottas eindigde op het circuit van Mugello op de tweede plek. Verstappens teamgenoot bij Red Bull, Alexander Albon finishte als derde. „Door de safety car gaan de banden glibberen en dan komen de echte coureurs naar voren”, stelt Albers. Tot slot geeft de voormalig F1-coureur een uitgebreide kijk op de geruchten over het afbouwen van het team van Mercedes.