Vrijgelaten Ajax-speler Quincy Promes niet in selectie voor duel FC Utrecht

De aanvaller werd dinsdag door de politie op vrije voeten gesteld nadat hij zondag was gearresteerd vanwege betrokkenheid bij een steekpartij, die in juli plaatsvond in een loods in Abcoude. Hierbij liep een familielid van de voetballer onder meer zeer ernstig knieletsel op.

De 28-jarige Promes blijft nog wel verdachte in de zaak, maar hij wordt niet voorgeleid aan de rechter-commissaris. Behalve een ernstige verdenking moeten daarvoor gronden aanwezig zijn, zoals vluchtgevaar, gevaar voor herhaling of de vrees dat iemand het onderzoek saboteert. Die gronden zijn er niet, aldus het OM.

Promes ontkent iedere strafbare betrokkenheid en heeft de politie gevraagd om getuigen van de steekpartij te horen. „Hij wordt beschuldigd maar dat wil niet zeggen dat hij schuldig is”, reageert woordvoerder Miel Brinkhuis van Ajax. „Het spreekt voor zich dat er eerst een gesprek met Quincy zal plaatsvinden en daar gaan we nu niet op vooruitlopen.”

