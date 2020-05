’Van Nistelrooy zei dat de kleedkamer naar alcohol stonk’

„Hij had het meeste talent van alle spelers die ik tegenkwam”, vertelt Capello aan Sky Sports. „Maar ook was hij de speler die voor de meeste problemen zorgde in de kleedkamer.” Capello werkte in 2007 een half jaar samen met de voormalig topspits uit Brazilië. „Hij gaf feestjes, en zo. Op een gegeven moment zei Ruud van Nistelrooy tegen mij: ’Coach, de kleedkamer stinkt naar alcohol.’”

Ronaldo en Capello in 2019. Ⓒ Reuters

De samenwerking tussen Capello en Ronaldo duurde niet lang. In 2007 verkaste Ronaldo van Real naar AC Milan. „Op een gegeven moment vertrok Ronaldo, en begonnen we te winnen. Maar als ik praat over puur talent was hij de beste, zonder twijfel.”

De 73-jarige Capello, die in 2007 na een seizoen ook alweer vertrok bij Real Madrid, laat weten dat zijn relatie met de nu 43-jarige Braziliaan nog altijd uitstekend is. „Als we elkaar tegenkomen spreken we warm en plezierig.”

Ronaldo beëindigde in 2011 zijn loopbaan. Capello stond in het seizoen 2017 2018 voor het laatst voor een spelersgroep. Toen coachte de Italiaan het Chinese Jiangsu Suning.