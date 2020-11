Loos alarm om Nicolas Tagliafico

„Hij is niet honderd procent fit en geeft er de voorkeur aan om zich op de wedstrijd van woensdag in Peru te richten.” En dus haalt men bij Ajax opgelucht adem. Door het grote aantal wedstrijden in (extra) korte tijd vanwege de coronacrisis, zijn de trainers bang voor een stortvloed aan blessures. PSV-trainer Roger Schmidt pleitte voor het stopzetten van interlandvoetbal.

Dat gebeurt niet. En dus is het voor de (Nederlandse) topclubs maar hopen dat hun internationals heelhuids terugkomen. Bij Tagliafico bestaat die kans volgens zijn zaakwaarnemer dus nog steeds.