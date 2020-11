Max Verstappen jaagt op een goed resultaat in Bahrein. Ⓒ ANP/HH

SAKHIR - Lewis Hamilton mag zich met nog drie races te gaan al wereldkampioen noemen. Toch is er nog genoeg om naar uit te kijken richting de resterende wedstrijden in de woestijn. Voor coureurs en teams valt er nog veel te winnen of te verliezen.