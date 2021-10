Voetbal

Paris Saint-Germain ontsnapt mede door voormalig Roda-speler aan puntenverlies

Paris Saint-Germain is in de Franse competitie ontsnapt aan puntenverlies. In eigen huis keken de Parijzenaars lange tijd tegen een achterstand aan, maar in de slotfase sleepte de ploeg van invaller Georginio Wijnaldum de overwinning uit het vuur tegen Angers: 2-1.