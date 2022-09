Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Premier League: stadionverbod voor vuurwerk of bestorming veld

18.26 uur: Voetbalfans van Premier League-clubs die het veld op komen rennen of vuurwerk afsteken in het stadion, kunnen met onmiddellijke ingang rekenen op een stadionverbod van een jaar. Dat hebben de clubs uit de hoogste Engelse competitie met elkaar afgesproken.

Het afgelopen seizoen was er een stijgend aantal veldbestormingen aan het eind van de competitie, toen supporters titels, promotie of handhaving vierden. Daarbij waren meerdere ongeregeldheden, zoals bij Everton waar Crystal Palace-trainer Patrick Vieira door een fan werd uitgedaagd en de Fransman de supporter vervolgens onderuit schopte.

Ook het afsteken van vuurwerk of rookbommen gaat strenger worden bestraft. "Fans die worden gepakt als ze rookbommen of vuurwerk bij zich dragen of afsteken, of het veld betreden zonder toestemming, zullen automatisch een stadionverbod van de club van minimaal een jaar krijgen", liet de Premier League in een verklaring weten.

Deze stadionverboden kunnen ook worden uitgebreid naar ouders of begeleiders van kinderen die deelnemen aan zulke activiteiten. Het beleid gaat met onmiddellijke ingang in en geldt voor uit- en thuiswedstrijden, melden de clubs.

Rus naar kwartfinales in Boedapest

18.10 uur: Arantxa Rus heeft de kwartfinales bereikt van het WTA-toernooi in Boedapest. De 31-jarige Zuid-Hollandse vocht zich tegen de Hongaarse Natalia Szabanin knap terug van een 0-3 achterstand in de beslissende set. Rus won de partij met 4-6 6-4 6-4.

In de eerste set ging de partij lang gelijk op. Maar bij een stand van 4-4 moest Rus haar servicebeurt inleveren. Haar Hongaarse tegenstander, 287e van de wereld, pakte daarna de set met 6-4. In het tweede bedrijf trok Rus de stand in sets gelijk. Maar ze leek haar goede optreden geen vervolg te kunnen geven. Szabanin nam al snel een 3-0 voorsprong in de beslissende set. Maar Rus kwam terug. Ze trok de stand gelijk en forceerde bij een stand van 4-4 een break. Op haar eigen service maakte ze het daarna af.

Rus speelt in de kwartfinales tegen de Duitse Tamara Korpatsch, de nummer 118 van de wereldranglijst. De Nederlandse zakte maandag uit de top 100 en staat nu op plaats 101.

Cosnefroy toegevoegd aan Franse selectie voor WK

18.08 uur: De Franse bondscoach Thomas Voeckler heeft Benoît Cosnefroy toegevoegd aan de selectie voor de wegwedstrijd van de WK wielrennen in Australië. De wielrenner van AG2R vervangt Rémi Cavagna, meldde de Franse wielerbond FFC.

Cosnefroy won bijna twee weken geleden de Grote Prijs van Québec. De Fransman gaf na afloop aan dat hij niet zou rijden op de WK in Wollongong en dat hij die beslissing al in juni aan de bondscoach had gemeld. Voeckler slaagde er vorige week toch in de wielrenner, die dit jaar als tweede eindigde in de Amstel Gold Race en in de Brabantse Pijl, over te halen, waarop Cosnefroy alsnog afreisde naar Australië.

De huidige wereldkampioen Julian Alaphilippe is de kopman van de Franse ploeg. Alaphilippe won de regenboogtrui de afgelopen twee jaar.

Feyenoord wint oefenwedstrijd van FC Eindhoven

17.29 uur: Feyenoord heeft woensdag in een besloten oefenwedstrijd met 3-1 gewonnen van FC Eindhoven. De Rotterdammers voetbalden met een uitgedunde selectie vanwege de interlandverplichtingen van diverse spelers.

FC Eindhoven kwam op Varkenoord al snel op voorsprong. Evan Rottier opende na twee minuten de score voor de club uit de Keuken Kampioen Divisie. In het begin van de tweede helft zorgde de Argentijnse aanwinst Ezequiel Bullaude voor de gelijkmaker. Danilo zette Feyenoord daarna op voorsprong. Bullaude bepaalde de eindstand met zijn tweede treffer op 3-1.

Op Papendal oefenden Vitesse en Sparta tegen elkaar. Dit doelpuntrijke duel eindigde in 3-3. De Deen Nikolai Baden Frederiksen was met een hattrick op dreef voor Vitesse. Hij scoorde in de 55e, 60e en 64e minuut. Patrick Brouwer was twee keer trefzeker voor Sparta. Het derde doelpunt van Sparta werd gemaakt door Mario Engels.

Excelsior speelde tegen De Graafschap. De Rotterdammers verloren met 2-1 op De Vijverberg. Danzell Gravenberch maakte de twee doelpunten voor De Graafschap. Reda Kharchouch benutte in de eerste helft een strafschop voor de Rotterdammers.

Rucphen ontbreekt op kalender wereldbeker veldrijden

16.44 uur: De Noord-Brabantse plaats Rucphen maakt geen deel uit van de definitieve kalender van de wereldbeker veldrijden voor dit seizoen. Volgens de internationale wielrenunie UCI is de wedstrijd vanwege „onvoorziene omstandigheden” afgevallen. Dat geldt ook voor de races die waren gepland in het Belgische Dendermonde en Londen.

De opengevallen plekken worden ingenomen door Maasmechelen, Gavere en Dublin. De UCI hoopt volgend seizoen wel in Londen een wedstrijd te kunnen houden.

De cyclus bestaat in totaal uit veertien wedstrijden. Nederland organiseert races in Beekse Bergen (13 november) en Hulst (27 november). De eerste veldrit voor de wereldbeker staat op 9 oktober gepland in het Amerikaanse Waterloo.

Duitsland mist Neuer en Goretzka wegens coronabesmetting

14.11 uur: Duitsland speelt de komende wedstrijden in de Nations League zonder doelman Manuel Neuer en middenvelder Leon Goretzka. Beide voetballers van Bayern München zijn besmet met het coronavirus en hebben het trainingskamp van de nationale selectie verlaten. Ze missen daardoor de duels met Hongarije en Engeland.

Ook Julian Brandt is afgevallen in de selectie van bondscoach Hansi Flick. De middenvelder van Borussia Dortmund heeft griep, meldt de Duitse voetbalbond (DFB). Hij testte negatief op corona.

Flick heeft voor de laatste twee groepswedstrijden in de Nations League twee extra spelers opgeroepen. Doelman Oliver Baumann van Hoffenheim en middenvelder Maximilian Arnold van Wolfsburg hebben zich aangesloten bij de selectie.

Melvin Twellaar op WK roeien met overmacht naar halve finale

10.59 uur: Melvin Twellaar heeft zich met speels gemak geplaatst voor de halve finale van de WK roeien in Racice. De 25-jarige skiffeur won met overmacht zijn kwartfinalerace en plaatste zich met de snelste tijd voor de halve finale van vrijdag.

De eerste kwartfinale was een interessante voor Twellaar, die naast titelverdediger Oliver Zeidler startte. Europees kampioen Twellaar (06:51,86) liet geen spaan heel van de Duitse wereldkampioen (06:57.97) en ging na tweeduizend meter met een kleine zes seconden voorsprong op Ollie als eerste over de finish.

Twellaar roeide ruim vier seconden sneller dan in zijn heat. In hoeverre Zeidler verstoppertje speelde en krachten spaarde voor de halve finale (vrijdag) en finale (zondag), zal later op het water van de Labe Arena blijken. Per heat plaatste de eerste drie roeiers zich voor de halve finale. Geen van de 24 gestarte skiffeurs kwam aan de tijd van de Groningse roeier, die in Tokio samen met Stef Broenink zilver won in de dubbeltwee. De Noor Kjetil Borch (06:53,14) benaderde die tijd in de vierde kwartfinale nog het meest.

Twellaar, afkomstig uit het ’burgerroeien’, maakt een stormachtige ontwikkeling door in de eenmansboot en kan als eerste Nederlandse skiffeur wereldkampioen worden in de open skiffklasse. Wel won de legendarische Jan Wienese in 1968 olympisch goud in Mexico City.

Russen ook niet onder neutrale vlag op WK judo

10.14 uur: Er nemen geen Russische judoka’s deel aan de wereldkampioenschappen van volgende maand in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent. Dat verklaarde Vasili Anisimov, de voorzitter van de Russische judofederatie, aan het Russisch persagentschap Tass.

Russische en Belarussische atleten hadden onder neutrale vlag in actie mogen komen. Dat werd toegestaan door de Internationale Judofederatie (IJF), die daarmee inging tegen de aanbeveling van het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

Waarom de Russen zich hebben teruggetrokken, is vooralsnog niet helemaal duidelijk.

Arianne Hartono uitgeschakeld in eerste ronde Seoul

07.41 uur: Arianne Hartono is niet verder gekomen dan de eerste ronde van het WTA-toernooi in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De 26-jarige Nederlandse verloor in twee sets van Magda Linette. De als derde geplaatste Poolse won met 6-2 7-5.

Hartono ging eerder deze maand ook al in de eerste ronde onderuit in het toernooi in het Indiase Chennai. Ze is de nummer 179 van de wereld en daarmee na Arantxa Rus (101) de hoogst geplaatste Nederlandse tennisster op de wereldranglijst.