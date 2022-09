Sport Kort: Melvin Twellaar op WK roeien met overmacht naar halve finale

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Melvin Twellaar op WK roeien met overmacht naar halve finale

10.59 uur: Melvin Twellaar heeft zich met speels gemak geplaatst voor de halve finale van de WK roeien in Racice. De 25-jarige skiffeur won met overmacht zijn kwartfinalerace en plaatste zich met de snelste tijd voor de halve finale van vrijdag.

De eerste kwartfinale was een interessante voor Twellaar, die naast titelverdediger Oliver Zeidler startte. Europees kampioen Twellaar (06:51,86) liet geen spaan heel van de Duitse wereldkampioen (06:57.97) en ging na tweeduizend meter met een kleine zes seconden voorsprong op Ollie als eerste over de finish.

Twellaar roeide ruim vier seconden sneller dan in zijn heat. In hoeverre Zeidler verstoppertje speelde en krachten spaarde voor de halve finale (vrijdag) en finale (zondag), zal later op het water van de Labe Arena blijken. Per heat plaatste de eerste drie roeiers zich voor de halve finale. Geen van de 24 gestarte skiffeurs kwam aan de tijd van de Groningse roeier, die in Tokio samen met Stef Broenink zilver won in de dubbeltwee. De Noor Kjetil Borch (06:53,14) benaderde die tijd in de vierde kwartfinale nog het meest.

Twellaar, afkomstig uit het ‘burgerroeien’, maakt een stormachtige ontwikkeling door in de eenmansboot en kan als eerste Nederlandse skiffeur wereldkampioen worden in de open skiffklasse. Wel won de legendarische Jan Wienese in 1968 olympisch goud in Mexico City.

Russen ook niet onder neutrale vlag op WK judo

10.14 uur: Er nemen geen Russische judoka's deel aan de wereldkampioenschappen van volgende maand in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent. Dat verklaarde Vasili Anisimov, de voorzitter van de Russische judofederatie, aan het Russisch persagentschap Tass.

Russische en Belarussische atleten hadden onder neutrale vlag in actie mogen komen. Dat werd toegestaan door de Internationale Judofederatie (IJF), die daarmee inging tegen de aanbeveling van het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

Waarom de Russen zich hebben teruggetrokken, is vooralsnog niet helemaal duidelijk.

Arianne Hartono uitgeschakeld in eerste ronde Seoul

07.41 uur: Arianne Hartono is niet verder gekomen dan de eerste ronde van het WTA-toernooi in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De 26-jarige Nederlandse verloor in twee sets van Magda Linette. De als derde geplaatste Poolse won met 6-2 7-5.

Hartono ging eerder deze maand ook al in de eerste ronde onderuit in het toernooi in het Indiase Chennai. Ze is de nummer 179 van de wereld en daarmee na Arantxa Rus (101) de hoogst geplaatste Nederlandse tennisster op de wereldranglijst.