Steijn snapt scepsis over komst bij Ajax: ’Ik hoop gewoon dat het een heel goed huwelijk wordt’

Steijn: „Een paar weken geleden is het eerste contact gelegd. Dan weet je dat je een van de kandidaten bent. Dan gaat dat steeds meer leven. Er was een shortlist met kandidaten, uit die kandidaten ben ik gekozen.”

Steijn zegt te snappen dat er scepsis bestaat over zijn komst naar Ajax. „Ik ben geboren in Den Haag. Ik voldoe niet aan een aantal criteria, zoals Champions League hebben gespeeld. Ik hoop gewoon dat het een heel goed huwelijk gaat worden. Ik wil het hoogste nastreven. Kampioen worden dit jaar en aanhaken bij de Europese top.”

Erik ten Hag

„Ik houd mij vast aan hoe Erik ten Hag het hier heeft gedaan”, zei hij. „Je kan hooguit mijn ouders verwijten dat mijn wieg in Den Haag en niet in Amsterdam heeft gestaan. Maar uiteindelijk gaat het erom dat ik met Ajax ga presteren en de spelers een goede interactie met het publiek krijgen. Ik ben een echte teamspeler. Dat heb ik bij mijn vorige clubs wel bewezen.”

Maurice Steijn. Ⓒ ANP

Naar eigen zeggen is Steijn in staat Ajax-voetbal te spelen. „Dat heb ik bij Sparta ook nagestreefd. Daar hebben we altijd gespeeld voor de winst. Maar niet altijd met het beste team. Nu kom je in een situatie waarin je de beste spelers hebt. Ik denk dat dat een mooie uitdaging is.”

Directeur voetbalzaken Sven Mislintat van Ajax benadrukt dat het niet alleen om Ajax-dna gaat. „Maurice heeft er twintig jaar over gedaan om hier te komen. Daar houd ik van. Hij overtuigde ons dat hij Ajax-voetbal kan spelen. Door te laten zien hoe Sparta in de opbouw speelde. Maurice is een teamspeler. Hij heeft persoonlijkheid. Dit is wat we nodig hebben.”

Koeman en Van Basten

Steijn is blij dat bondscoach Ronald Koeman en Marco van Basten enthousiast zijn over zijn komst naar Amsterdam. „Dat vind ik hartstikke mooi om te horen. Dat zijn zeer grote spelers geweest. Met internationale uitstraling. Ronald Koeman is zelfs de bondscoach. Heel prettig als ze dat over je zeggen.”