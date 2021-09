Orkaan Ida verstoort ook US Open in New York

Door onze telesportredactie Kopieer naar clipboard

De baan wordt drooggemaakt. Ⓒ HH/ANP

De nasleep van de orkaan Ida heeft ook op de US Open in New York voor problemen gezorgd. De organisatie moest een groot aantal partijen onderbreken en uitstellen vanwege het extreme weer.