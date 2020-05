Live: De bal rolt weer in de Bundesliga

Volg de ontwikkelingen in de Bundesliga via deze link of hieronder:

Spelers mogen elkaar na een doelpunt niet in de armen vliegen. Bij alle wedstrijden zijn ook slechts vier ballenjongens aanwezig. Wel liggen er overal ballen langs de zijlijn, zodat het spel niet te lang wordt opgehouden. Trainers mogen gebruik maken van vijf in plaats van drie wisselspelers.

Zaterdag staan er vanaf 15.30 uur vijf wedstrijden op het programma, waaronder de beladen streekderby tussen Borussia Dortmund en Schalke 04. Koploper Bayern München komt zondag in actie. De landskampioen gaat op bezoek bij Union Berlin. Bayern München verdedigt in de laatste negen speelronden een voorsprong van vier punten op Dortmund.

