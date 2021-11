Roberto Mancini filosofeert over Italiaanse wereldtitel na deceptie, maar media bibberen van play-offs

Het betekende het vierde gelijkspel voor Italië in acht kwalificatiewedstrijden. Zwitserland sloot de kwalificatie af met een overwinning op Bulgarije (4-0) en eindigde daardoor bovenaan in groep C, met 2 punten meer dan de Italianen. „Natuurlijk is dat teleurstellend, we hadden het al lang af kunnen maken in deze groep”, aldus Mancini. „Dit is een moeilijk moment, maar ik geloof nog steeds dat we een geweldige ploeg hebben. We krijgen in maart nog een kans om het WK te halen. Het is nu zaak om rustig te blijven.”

Italië veroverde afgelopen zomer op Wembley de Europese titel door Engeland in de EK-finale via strafschoppen te verslaan. Juist met penalty’s lieten de ’Azzurri’ het liggen in de WK-kwalificatie. Jorginho miste tegen Zwitserland zowel in de uitwedstrijd (0-0) als thuiswedstrijd (1-1) vanaf 11 meter. „We hebben onze kansen gehad, maar die niet benut. We hadden het twee wedstrijden voor het einde al moeten beslissen”, mopperde Mancini.

Toch zijn er in het land flashbacks naar vier jaar geleden. Italië ontbrak immers - net zoals Nederland - op het WK van 2018 in Rusland. De viervoudig wereldkampioen moest het toen in de play-offs afleggen tegen Zweden. De grote sportkrant, Gazzetta dello Sport, vreest er al voor om de Zweden weer tegen te komen of anders bijvoorbeeld het Portugal van Cristiano Ronaldo. „Verdomme, weer de play-offs”, zo klinkt het. „We hadden gedacht dit achter ons te kunnen laten, maar nu doemt de Zweedse nachtmerrie weer op. Al onze punten voorsprong en het psychologische voordeel dat we deze campagne hadden, is verspeeld. We moeten ons nu vier maanden zorgen maken over de play-offs, misschien wel tegen het Zweden van ’Ibra’ of ’CR7’ met zijn Portugal.”

Tegenhanger Corriere dello Sport schrijft: „Desillusie voor Italië. Na het verlies van de eerste plaats in groep C verschijnen de spookbeelden van de play-offs weer. Het is de enige route richting het wereldkampioenschap die overblijft. Op 26 november leren we, met wie Italië moet afrekenen.”