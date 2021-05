Ronde van Polen mijdt beruchte Jakobsen-Groenewegen-aankomst in Katowice

Tijdens de editie van 2020 ging het gruwelijk fout op de licht dalende aankomst in Katowice, waar de zware crash met Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen en nog enkele sprinters plaatsvond. Jakobsen lag een korte periode in een kunstmatige coma en maakte na een lange herstelperiode vorige maand pas zijn rentree. Groenewegen zat vanwege zijn rol in de val een schorsing van negen maanden uit.

Het was voor de Ronde van Polen het tweede grote incident in twee jaar tijd. Een jaar eerder overleed de Belg Bjorg Lambrecht, nadat hij tijdens een etappe een bocht miste en op een betonnen duiker knalde.

Zodoende is de organisatie gaan kijken naar opties om de koers veiliger te maken. Eerder deze week kondigde de Ronde van Polen al maatregelen aan om de veiligheid in de finale te verbeteren. De organisatie is in zee gegaan met een partij die gespecialiseerd is in het maken van veilige hekken voor in de finale van de koers.

Sinds 2010 is Katowice een vaste aankomstplaats in de Ronde van Polen en eigenlijk altijd - zij het niet altijd in dalende lijn - was er een massasprint om de zege. Tijdens de laatste vier edities zat er überhaupt geen tijdrit in de ronde, die een week duurt.