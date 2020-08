Feyenoord op het tandvlees naar eerste Duitse prijs

De spelers van Feyenoord zijn blij met de eerste prijs van het seizoen. Ⓒ ANP

DUISBURG - Feyenoord heeft ten koste van Borussia Dortmund en MSV Duisburg z’n eerste prijs van het nieuwe seizoen binnen: Cup of Traditions. De Duitse topclub werd in tweemaal een half uur met 3-1 verslagen en de gastheer uit de Tweede Bundesliga verloor met 2-1 van de op hun tandvlees lopende Rotterdammers. Ook in een uur speeltijd.