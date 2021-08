Feyenoord begint tegen Willem II uitstekend aan het nieuwe Eredivisie-seizoen

Feyenoord reisde in een uitstekende flow af naar Tilburg. In de eerste wedstrijden van de Conference League tegen FC Drita oogde de ploeg nog onzeker, maar in de laatste duels liet de formatie van Slot zien stappen te hebben gezet en fris en aanvallend te kunnen voetballen. Wel moesten de Rotterdammers het stellen zonder Alireza Jahanbakhsh. De Iraniër viel donderdag geblesseerd uit en bleek nog onvoldoende hersteld. De kersverse Noorse middenvelder Fredrik Aursnes begon wel in de basis.

Willem II heeft rommelige weken achter de rug. Een corona-uitbraak zorgde voor een gecompliceerde voorbereiding, terwijl trainer Fred Grim ook twee belangrijke aanvallende krachten kwijtraakte.

Openingsfase

Van een saaie openingsfase was in Tilburg geen seconde sprake. Willem II zette, gesteund door de fanatieke supporters op de King Side, vol de de druk erop. Na tien minuten noteerde de thuisploeg dan ook de eerste serieuze kans van de wedstrijd. Justin Bijlow hield zijn ploeg echter in leven. Met een uitstekende redding hield de goalie Kwasi Wriedt van scoren af. Een minuut later meldde ook Feyenoord zich voor het doel van de tegenstander. Met een wippertje probeerde Guus Til de score te openen, maar ook Robbin Ruiter liet zien bij de les te zijn.

Sterk Feyenoord

Amper twee minuten na zijn redding liet Ruiter zich toch te kijk zetten. Bryan Linssen besloot van buiten de zestien uit te halen en ondanks dat zijn schot niet snoeihard was, belandde het leer wel in het doel: 0-1. De goalie van Willem II leek het schot van de Feyenoorder totaal verkeerd in te schatten. De Rotterdammers werden na de eerste goal al sterker en de Tilburgers kwamen nauwelijks nog in het spel voor.

Amper tien minuten na het openingsdoelpunt verdubbelde Luis Sinisterra na een knappe solo de score voor Feyenoord. De Colombiaan kwam met een paar schaarbewegingen naar binnen en tikte de bal vervolgens in de korte hoek: 0-2.

Voor Willem II begon de tweede helft belabberd. In de opbouw ging het vreselijk mis bij de thuisploeg, waardoor de bal zomaar bij Feyenoord belandde. Til, de man in vorm, maakte dankbaar gebruik van deze misser: 0-3.

Rode kaart

De avond werd voor Willem II nog dramatischer toen Emil Bergström na een harde overtreding op Sinisterra naar de kleedkamer werd gestuurd. Serdar Gözübüyük bestrafte hem in eerste instantie met geel, maar na het bestuderen van de beelden kon hij maar één conclusie trekken: enkel rood was op z’n plaats.

Feyenoord was via Til en Sinisterra al dicht bij de vierde goal, maar het was uiteindelijk invaller Naoufal Bannis die in de blessuretijd voor de eindstand zorgde: 0-4

De Rotterdammers kunnen zich nu richten op donderdagavond. Dan komt de ploeg van Slot in actie in de laatste voorronde van de Conference League. In De Kuip ontvangt Feyenoord dan IF Elfsborg.