Ten Hag pakt met United punt bij Chelsea na sensationele slotfase

Na een paar roerige dagen ingeleid door het incident met de een invalbeurt weigerende Cristiano Ronaldo in de zeer sterke wedstrijd van Manchester United thuis tegen Tottenham Hotspur (2-0) stond er weer een topwedstrijd op het programma. De trip naar Stamford Bridge was op voorhand een zware, want onder de begin september aangestelde Graham Potter verloren The Blues nog niet. Desondanks domineerden de bezoekers de eerste helft in Londen. De ploeg van Ten Hag gaf weinig weg en testte via onder andere Antony doelman Kepa Arrizabalaga. De Spanjaard hoefde uiteindelijk geen uitzonderlijke redding te verrichten om ongeschonden de rust te halen.

Tien minuten na rust kreeg Ten Hag een flinke tegenslag te verwerken, toen Raphaël Varane geblesseerd het veld verliet. De Fransman was in tranen, wat er op duidde dat hij direct aanvoelde dat hij het WK hierdoor zal moeten missen. De tweede helft was overigens een stuk meer in evvenwicht met voor beide goals weinig echte kansen. Een 0-0 leek steeds meer een logische einduitslag, maar in de slotfase kreeg Chelsea een strafschop na vasthouden van oud-Vitesse-speler Armando Broja door Scott McTominay. Jorginho maakte met zijn bekende hupje voor de trap geen fout vanaf elf meter. United wist echter nog verdiend terug te slaan in de blessuretijd. Casemiro kopte knap de bal tegendraads in en deze viel via de binnenkant van de paal over de lijn.

Tyrell Malacia zat de hele wedstrijd op de bank, net zoals Hakim Ziyech.