Handbalsters ’leven’ nog op EK, maar elke misstap is fataal

Oranje leeft nog tijdens dit EK handbal, maar heeft een plaats in de halve finales nog altijd niet in eigen hand. De handbalsters moeten in elk geval maandag van Duitsland en dinsdag van Roemenië winnen, om daarna te bidden voor een zege van de Duitse vrouwen op Kroatië. „Iedereen is zich ervan bewust van wat er moet gebeuren”, aldus aanvoerster Danick Snelder.