Herbeleef: Zwitserland naar laatste zestien, Kameroen naar huis ondanks verrassing tegen Brazilië

Door onze Telesportredactie

De laatste groepswedstrijden van het WK zitten erop. Het al geplaatste Brazilië verloor in poule G verrassend van Kameroen (1-0). Servië en Zwitserland namen het in de andere groepswedstrijd tegen elkaar op, en na een spectaculair duel trokken de Zwitsers aan het langste einde (3-2). Eerder op de dag zijn de duels in Groep H al afgewerkt en daar was de ontknoping sensationeel.