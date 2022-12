Programma WK: laatste groepsduels met pikant weerzien Suarez en Ghana

Dat laatste duel is zonder meer de meest in het oog springende clash. Hoewel de belangen even groot zijn als bij Servië - Zwitserland, is de geschiedenis van dit affiche een stuk gekruider. Op het WK van 2010 stonden beide landen immers tegenover elkaar in de kwartfinale. Het stond 1-1, toen diep in de verlenging Ghana 2-1 leek te maken, maar Luis Suarez schoot al ’volleyballend’ zijn doelman te hulp. De daarop volgende strafschop werd gemist door Asamoah Gyan, waarna Uruguay zonder de van het veld gestuurde Suarez de penaltyserie won en naar de halve finale tegen Nederland ging.

Uruguay zal vrijdag in ieder geval moeten winnen van Ghana om plaatsing af te dwingen. In theorie is het overigens mogelijk dat beide een ticket voor de laatste zestien mislopen. Zuid-Korea maakt ook nog kans als het weet te winnen van Portugal. Toch heeft Ghana de beste papieren. Als het een punt pakt tegen de Uruguayanen moet Zuid-Korea immers al met twee goals verschil winnen van Portugal.

Zwitserland in pole position

In groep G is de situatie haast exact gelijk. Zwitserland heeft de beste papieren om met Brazilië door te gaan, maar mag absoluut niet verliezen van Servië. Kameroen moet hopen dat Zwitserland niet wint en dan zelf Brazilië aan de kant zetten. Servië moet op zijn beurt winnen en dan hopen dat de al geplaatste titelfavoriet zijn sportieve plicht doet.