Programma WK: Zwitserland door of wordt het ook in Groep G sensatie?

Door onze Telesportredactie

De laatste groepswedstrijden van het WK staan op het programma. Het al geplaatste Brazilië speelt in poule G tegen Kameroen (20.00 uur). Servië en Zwitserland nemen het in de andere groepswedstrijd tegen elkaar op. Eerder op de dag zijn de duels in Groep H al afgewerkt en opnieuw was het spectaculair.