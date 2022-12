Programma WK: Zwitserland kort na rust op voorsprong tegen Servië, Kameroen en Brazilië in evenwicht

De laatste groepswedstrijden van het WK staan op het programma. Het al geplaatste Brazilië speelt in poule G tegen Kameroen (20.00 uur). Servië en Zwitserland nemen het in de andere groepswedstrijd tegen elkaar op. Eerder op de dag zijn de duels in Groep H al afgewerkt en opnieuw was het spectaculair.