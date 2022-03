Louis van Gaal kiest voor een nummer tien

De bondscoach gebruikt deze interlandperiode voor een systeemwissel en wil met drie verdedigers gaan spelen. Van Gaal noemt het zelf een 1-3-4-1-2 systeem. Tegen Denemarken kiest hij daarmee voor een nummer tien in het elftal. „We spelen met een 10 en twee spitsen. Omdat Denemarken een bepaalde speelwijze heeft waar wij met die speelwijze voordeel uit kunnen halen.’

Hollandse driehoek

Met het oog op het WK heeft Van Gaal een voorkeur voor een dergelijke invulling op het middenveld. „Omdat de tegenstander zich dan altijd aan je moet aanpassen. Met een Hollandse driehoek is er niet zoveel verschil. Op deze manier wel. De tegenstander moet een middenvelder opofferen aan de nummer tien”, doceerde de bondscoach.

Mark Flekken. Ⓒ ANP/HH

De selectie van Oranje is inmiddels teruggebracht naar 25 spelers. Debutant Jordan Teze is met een blessure naar huis gegaan, terwijl Jurriën Timber en Cody Gakpo, die vooraf al niet fit waren, ook het trainingskamp hebben verlaten. Van Gaal vond het wel nuttig dat beiden erbij zijn geweest. „Ik heb hen opgeroepen om ze deel te laten nemen aan de implementatie van het systeem, zodat ze dat konden zien. Het zijn jongens die in mijn ogen zeker meegaan naar Qatar.”

Cody Gakpo

Van Gaal sprak met Gakpo over de plek die er voor hem is weggelegd in het nieuwe systeem. „Hij heeft ook wel een paar keer in de spits gespeeld. Dat is hem niet zo goed vergaan. Ik heb een gesprek gehad waar hij zou moeten gaan spelen in dit systeem. Daarover hebben we gediscussieerd. Dat blijft voorlopig nog privé. Dat moet hij in alle rust kunnen doen. Er zijn posities waarvan ik vind dat hij zou kunnen spelen. Maar het hangt af van zijn ontwikkeling en zijn vorm. Het is niet zo, dat jij een plek in het Nederlands elftal hebt, zonder dat jij zelf die vorm toont. Dan word je door mij gewisseld”, aldus Van Gaal, die ook nog een vraag opwierp over de fysieke gesteldheid van de jonge PSV’er. „Hij is vaak niet fit. Daar heb ik ook iets over gezegd aan hem.”

Cody Gakpo in actie tegen Letland. Ⓒ ANP/HH

Pot 1

De bondscoach ging ook nog even in op de aanstaande WK-loting. Nederland kan nog in Pot 1 terechtkomen. De kans daarop is klein en Oranje heeft het niet in eigen hand, maar zal sowieso de oefeninterlands tegen Denemarken en Duitsland moeten winnen om ervoor in aanmerking te komen.

„Dat speelt een rol, want wij willen zo hoog mogelijk op die lijst komen. Je kan beter in Pot 1 zitten dan in Pot 2, want dan heb je een topland tegenover je”, aldus bondscoach Louis van Gaal. „Het maakt de wedstrijd alleen maar extra leuk. Ik heb er de spelers op geattendeerd.”