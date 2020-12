Havo-scholiere Tes Schouten vol ongeloof over zwemrecord

Tes Schouten Ⓒ HH/ANP

Tes Schouten is de naam. Nog geen twintig, maar wel de snelste zwemster van Nederland op de slag waarmee haar bekende trainingsgenoot Arno Kamminga zich tussen de wereldtop heeft genesteld. De Bodengravense verbeterde vrijdagmorgen het elf jaar oude record op de 200 meter schoolslag van Lia Dekker, en heel ruim. 2.28,02 was het, 2.26,95 is het nu.