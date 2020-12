Gary Anderson na kritiek: ’Nú ga ik door tot mijn 90e!’

Anderson hekelde na zijn winst op Suljovic de houding en het vertragende spel van zijn opponent. „Als het zo doorgaat in het vervolg, dan ben ik helemaal klaar met het darten”, fulmineerde The Flying Scotsman, die in 2015 en 2016 wereldkampioen werd.

Voormalig profdarter Wayne Mardle gaf voor Sky Sports zijn mening over het incident. Mardle vond dat ’als je iemand wil uitschakelen in een wedstrijd, je hem moet vertragen’. „En dat zegt een commentator van Sky”, roept Anderson boos. „Mijn manier van spelen is om beter te gooien dan de ander. Beter te finishen.”

’Trots’ op Mardle

Hij vervolgt zijn relaas: „Nu zegt Wayne tegen iedereen dat als je een probleem hebt met je opponent, dat je hem maar moet gaan vertragen. Wat een idioot! Leuk voor televisie en geweldig om aan kinderen te vertellen. Ik ben trots op je Wayne”, aldus de cynische Schot.

The Flying Scotsman vertelde eerder aan datzelfde Sky Sports dat hij nog niet is waar hij moet zijn, maar dat hij dat ook vooral zelf weet. „Ik ben niet eens in de buurt van hoe ik wil spelen, maar volgend jaar begin ik weer bij nul en kom ik terug. Hoe het nu gaat hier is puur een bonus voor me.”

Om vervolgens nog te sneren: „Ik hoorde Rod Harrington (voormalig topdarter, red) zeggen dat ik er mee moet stoppen. Daar zat ik aan te denken, maar nu zeker niet! Je gaat nog lang last van mij hebben. Of dat nou twee jaar, drie jaar of tien jaar is. Ik zal er zijn. Als ik het me lukt ga ik door tot mijn 90e.”

Anderson speelt op 1 januari in de kwartfinale tegen ’upcoming man’ Dirk van Duijvenbode.

Kwartfinales (speeldag 1 januari):

Van Gerwen (Ned) - Chisnall (Eng)

Van Duijvenbode (Ned) - Anderson (Sch)

Ratajski (Pol) - Bunting (Eng)

Gurney (NIe) - Price (Wal)