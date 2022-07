Premium Het beste van De Telegraaf

Sloveen hielp mee basis te leggen voor eindzege Vingegaard Cruciale rol Roglic nauwelijks op waarde geschat

Hans Ruggenberg

Roglic tijdens de elfde etappe van de Tour Ⓒ ANP/HH

PARIJS - Tour-winnaar Jonas Vingegaard en zijn ploeg Jumbo-Visma bedankten Primoz Roglic meermaals voor zijn cruciale rol bij deze historische prestatie. Een groot deel van de buitenwacht is allang vergeten óf weet niet eens hoe groot het aandeel van de Sloveen was. Hem werd na zijn opgave voor de vijftiende rit door menigeen verweten dat hij té vroeg zijn rugnummer had ingeleverd. Maar als Rogla niet zolang had gevochten tegen zijn rugpijn, had tweevoudig winnaar Tadej Pogacar grote kans gehad zijn trilogie te voltooien.