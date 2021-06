CAS verkort dopingschorsing Ajax-doelman André Onana

De schorsing eindigt nu op 4 november 2021. Twee maanden eerder, vanaf 4 september, mag hij al weer beginnen met trainen.

Toch is men in Amsterdam niet helemaal tevreden. „Ik heb gemengde gevoelens bij de uitspraak, want ons doel was dat hij vanaf deze zomer weer aan wedstrijden mee had mogen doen”, ging Van der Sar.

De tuchtcommissie van de Europese voetbalfederatie UEFA had Onana eerder voor twaalf maanden geschorst, omdat hij bij een controle buiten de wedstrijden om positief had getest op het verboden middel furosemide.

„Wij hebben met deze uitspraak van het CAS drie maanden winst geboekt ten opzichte van de oorspronkelijke schorsing. De stap naar het CAS is dus niet voor niks geweest”, aldus algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax in een verklaring.

Edwin van der Sar had op meer gehoopt. Ⓒ HH/ANP

Furosemide

Bij Onana werd op 30 oktober vorig jaar tijdens een ‘out of competition’-controle het middel Furosemide in zijn urine aangetroffen. De Kameroener heeft altijd gezegd dat hij per ongeluk een plaspil van zijn zwangere vrouw heeft gepakt, terwijl hij eigenlijk een aspirine wilde slikken. Furosemide is een vochtafdrijvend middel, dat wordt gezien als maskeringsmiddel voor prestatiebevorderende producten. Het staat daarom op de internationale lijst van verboden middelen.