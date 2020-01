Lovende woorden Kenneth Vermeer voor ’opvolger’ Justin Bijlow

De 34-jarige Vermeer weet dat Bijlow de afgelopen paar seizoenen al een grote concurrent voor hem was, eentje die hem zelfs op de bank deed belanden. Het bij Feyenoord opgeleide talent is twaalf jaar jonger, maar Vermeer denkt dat Feyenoord met hem een geweldige doelman in huis heeft voor vele jaren. „Ik heb alle vertrouwen in hem. Justin is enorm leergierig, hij heeft een geweldige winnaarsmentaliteit en hij is rustig. Dit zijn kans om het nu voor lange tijd te laten zien. Maar het is gewoon een goede keeper”, zegt de routinier, die vandaag (maandag, red.) het vliegtuig naar Los Angeles pakt.

Amerikaanse vriendin

Vermeer zegt dat hij niet heeft getwijfeld. „Ik heb altijd die kant op willen gaan. Kijk ook naar mijn leeftijd. Ik ben nu 34 jaar, dit is een grote kans voor mij en die pak ik. Al jaren kom ik in dit land en mijn vriendin is Amerikaans.” Het betekent dat hij zo goed als zeker uit beeld raakt voor het Nederlands elftal, maar dat moet dan maar.

Eric Botteghin zegt dat de groep hem gaat missen vanwege zijn invloed op de hele selectie. „Ik heb vijf jaar met hem gewerkt. Hij is zo’n geweldige vent. Wat niet veel mensen weten is dat hij ongelooflijk grappig is. Misschien dat het grote publiek dat niet altijd ziet, omdat hij op het veld een echte prof is en altijd serieus zijn vak benadert. Maar in de kleedkamer en op andere momenten hebben wij veel gelachen om hem.”

Staande ovatie

Ook Botteghin heeft veel vertrouwen in Bijlow. „Die is mentaal en fysiek eigenlijk nog sterker teruggekomen na zijn blessures. Hij heeft even ritme nodig, maar zijn eerste optreden dit jaar maakte al meteen weer veel indruk. Het is belangrijk voor ons om een goede keeper achter ons te hebben.” Bijlow ontving een staande ovatie voor de redding die hij maakte bij het schot van Hicham Faik. De keeper tikte de bal op prachtige wijze uit de bovenhoek.