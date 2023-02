Premium Het beste van De Telegraaf

’Schicht uit Bantega’ blikt vooruit op World Cup-finale in Dordrecht Sjinkie Knegt: ’Je weet nooit waar je aan toe bent’

Sjinkie Knegt (r.) komt een millimeter tekort voor goud. De ’Schicht uit Bantega’ liet in Dresden zien nog lang niet versleten te zijn. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Sjinkie Knegt werd door menigeen al meerdere malen afgeschreven. De 33-jarige shorttrackvirtuoos zou zijn beste tijd wel hebben gehad. De ’Schicht uit Bantega’ werd gepasseerd voor het EK, al zegt hij daar zelf over: „De media maakte er veel meer van dan ikzelf. In de aanloop had ik rugklachten, dan is het logisch dat je er niet bij bent.” Knegt bewees met zilver op de 1500 meter tijdens de World Cup in Dresden het tegendeel van de criticasters, en start vrijdag met veel zelfvertrouwen aan de finale in Dordrecht. Hij nam daarmee de twijfels voor zichzelf weg, of hij zich wel aan zijn thuispubliek mocht tonen. „Je weet eigenlijk nooit waar je aan toe bent.”