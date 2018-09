Riedewald op weg naar de uitgang

Jairo Riedewald, in het bezit van een contract tot de zomer van 2020, maakt geen deel uit van de 18-koppige selectie van Ajax voor het Europa League-duel van vanavond met FC Kopenhagen.

Daarin is wel plaats voor de tot dusver zwaar tegenvallende Heiko Westermann, wiens lengte en ervaring tegen de Denen mogelijk meer van pas komen. Toch is het voor Riedewald een hard gelag. Aan het begin van het seizoen was hij volgens Bosz de enige echte nummer zes in de selectie, waarna de trainer Lasse Schöne daar (met succes) neerzette.

Riedewald kan ook als linksbenige centrale verdediger en als linksback uit de voeten, maar krijgt nauwelijks speeltijd. De drievoudig international zal – na Kenny Tete – de volgende speler zijn die wil vertrekken. Ajax speelt al weken met slechts twee zelf opgeleide spelers in de basis.