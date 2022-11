Feyenoord vermaakt niet tegen Cambuur, maar is Ajax voorbij op ranglijst

Feyenoord moest, net als Ajax een dag eerder, de uit speelronde twaalf geschrapte wedstrijd inhalen. De ploeg van Arne Slot wist dat het bij een zege op Cambuur over de Amsterdamse rivaal heen zou klimmen op de ranglijst en leek zich dat geen twee keer te willen laten vertellen. Al na een minuut of drie kon De Kuip juichen, toen Hartman een afvallende bal tegen de touwen joeg.

Met die vroege treffer leek zich een spectaculaire eerste helft te ontvouwen, maar niets bleek minder waar. Want hoewel Feyenoord middels een kopbal van Paixao verder had moeten opvoeren, was er tot aan de rust weinig te genieten. Tot twee keer toe had Cambuur zelfs op gelijke hoogte kunnen komen, maar Jamie Jacobs en Leon Bergsma vonden Bijlow op hun weg.

Bijlow hield de nul en hoopt morgen door Van Gaal te worden opgeroepen voor het WK. Ⓒ ANP/HH

WK-koorts

Met verschillende spelers nog in afwachting van een mogelijke plek in de WK-selectie van hun land wilde het ook na rust maar niet loskomen bij Feyenoord. Santiago Gimenez, ingevallen voor Danilo, kreeg zo’n twintig minuten voor tijd dé kans op 2-0, maar joeg volledig vrijgespeeld de bal wild over.

Die tweede treffer bleef ook in het restant van het duel uit en doordat Cambuur niet verder kwam dan wat voorzichtige speldenprikjes mocht Feyenoord na negentig tegenvallende minuten toch drie punten bijschrijven. Het Legioen zal derhalve toch met een glimlach naar Teletekst-pagina 819 kijken, want aartsrivaal Ajax is kort voor de winterstop ingehaald. Feyenoord staat in punten gelijk met PSV, dat wel een beter doelsaldo heeft. Met een thuiswedstrijd tegen Excelsior op het programma is het echter niet ondenkbaar dat de ploeg van Arne Slot als Herbstmeister mag gaan genieten van het WK.