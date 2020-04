Dopingautoriteit volgt Amerikaans experiment met ’rode oortjes en trillende vingers’

Het Amerikaanse antidopingbureau USADA test sporters gedurende de coronacrisis op afstand. Dat wil zeggen: de sporters moeten thuis zelf bloed en urine afnemen, terwijl een controleur via een videoverbinding meekijkt.

„Een uitstekend initiatief”, zegt Ram. „Geweldig, ik ben er zeer geïnteresseerd in. Het is een belangrijke ontwikkeling. Maar er zitten wat ons betreft ook wel heel wat haken en ogen aan. Ik denk dus niet dat wij hier in Nederland volgende week of volgende maand ook al zo te werk gaan.”

Aan het Amerikaanse experiment kleven namelijk nogal wat nadelen. „De privacy bijvoorbeeld”, zegt Ram. „Ik lees dat ze voor het contact tussen de sporter en de dopingcontroleur het programma Zoom gebruiken. Dat is zo lek als een mandje. Wat betreft de waarborging van de privacy moet er voor ons nog heel wat gebeuren voor we zo te werk zouden kunnen gaan.”

De Amerikaanse sporters moeten de tests zelf gaan uitvoeren. Ⓒ AFP

Een dopingtest vindt normaal gesproken plaats onder toezicht van een controleur. In de VS moeten sporters nu via de videoverbinding laten zien dat ze alleen zijn. Bij het afnemen van het urinemonster gaat de camera even uit. De controleur kijkt daarna mee hoe de sporter de afgenomen monsters verzegelt.

„Maar hoe stevig zijn uiteindelijk de garanties die je hebt wat betreft de identiteit en integriteit? Er zijn nogal wat gaten te vinden in dit systeem”, aldus Ram. „Wat als iemand zegt dat z’n computer niet werkt? Of wat als de pakjes kwijtraken? Dopingonderzoek gebeurt al tientallen jaren, we hebben daar met elkaar procedures voor ontwikkeld die steeds verfijnder zijn geworden. Stel dat wij hiermee ook aan de slag zouden gaan, dan moet ik zekerheid hebben dat dit mondiaal geaccepteerd wordt en dat we de normale regels en procedures even opzijzetten. Want ik zit niet in een lab, maar in een echte wereld met echte sporters.”

USADA-directeur Travis Tygart. Ⓒ AFP

Volgende week vergaderen nationale dopingautoriteiten vanuit de hele wereld onder meer over het Amerikaanse experiment. „Ik ben zeer benieuwd naar dat online-overleg, hopelijk worden we dan een stuk wijzer”, zegt Ram, die erkent dat er momenteel in Nederland aanzienlijk minder dopingcontroles plaatsvinden dan normaal. „De zaak ligt niet volledig stil, maar het verloopt wel uitermate moeizaam. Er zijn geen wedstrijden. We controleren daarnaast vaak op trainingslocaties, maar die zijn momenteel ook allemaal dicht. En wat betreft de thuiscontroles: we moeten de ’social distancing’ in acht nemen. Mijn mensen moeten beschermd worden en de sporters ook.”