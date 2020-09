Meer stewards en security bij Feyenoord voor handhaving coronaregels

Tegen FC Twente ging het op een aantal momenten tijdens de wedstrijd mis. Feyenoord had afgelopen weekeinde bijna 400 stewards om de mensen te begeleiden, te herinneren aan de regels en aan te spreken wanneer deze niet werden nageleefd. „Dat is een ongekende inzet van mensen. Het zijn aantallen die de club normaal gesproken alleen doet bij wedstrijden dat het stadion tot werkelijk de allerlaatste stoel is uitverkocht”, zegt Feyenoord-woordvoerder Raymond Salomon.

Premier Rutte liet vandaag in een reactie weten dat supporters vooral ’hun bek moeten houden’ en niet anderen in gevaar moeten brengen. „Feyenoord snapt de frustratie bij de premier over de oplopende cijfers. Die delen alle voetbalclubs, want ook wij worden echt keihard getroffen door de pandemie.”

Feyenoord stelt dat het door alle maatregelen die het had genomen, op vele plekken in het stadion juist goed ging. „Ook de supporters hebben immers het beste voor met de club en willen Corona bestrijden. Maar er is inderdaad meerdere momenten kortstondig gezongen, gejuicht en sprake geweest van gefluit of boe-geroep. Ook werd niet door alle bezoekers consequent de 1,5 meter afstand in acht genomen, ondanks dringende verzoeken daartoe.”

„Om die reden zullen we komende wedstrijd nog weer extra teams inzetten, bovenop genoemde reeds massale inzet. Deze teams zullen nog meer gaan toezien op goede naleving van de 1,5-meter regel, specifiek op vakken waar het afgelopen zondag niet goed ging.

Zondag speelt Feyenoord opnieuw voor eigen publiek in De Kuip. Het zal vooral van het gezonde verstand van de fans afhangen of de wedstrijden door zo’n 13.000 toeschouwers per keer bezocht kunnen worden. „Alle reeds genomen maatregelen plus deze extra inzet moeten zorgen dat het komende zondag tegen ADO goed gaat, maar de club blijft echt afhankelijk van het gedrag van de bezoekers”, aldus de Feyenoord-woordvoerder.

De directie van de club doet via alle kanalen nogmaals een duidelijke oproep aan supporters zich gedurende het bezoek aan de Kuip volledig te houden aan de RIVM-regels. Feyenoord hoopt dat de eigen aanhang volledige medewerking zal geven.”