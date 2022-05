Herstelde Mkhitaryan traint dag voor finale mee bij AS Roma

Mkhitaryan (33) speelde op 28 april zijn laatste wedstrijd, het eerste duel met Leicester City in de halve finales van de Conference League (1-1). De Armeniër moest zich in Engeland na bijna een uur spelen geblesseerd laten vervangen. De ploeg van trainer José Mourinho won voor eigen publiek de return met 1-0 en plaatste zich daardoor voor de finale, waarin Feyenoord woensdagavond de tegenstander is.

AS Roma, de club van oud-Feyenoorder Rick Karsdorp, sloot de Serie A afgelopen vrijdag af met een zege bij Torino: 0-3. De Engelse verdediger Chris Smalling bleef toen vanwege fysieke problemen aan de kant. Ook Smalling trainde dinsdag mee met de groep. Mourinho heeft zijn selectie voor de trip naar Tirana nog niet bekendgemaakt.