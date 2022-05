José Mourinho prijst Feyenoord: ’Die staan niet zomaar in de finale’

De 59-jarige Mourinho heeft Feyenoord ook goed bestudeerd. „Ik ben erg geconcentreerd, zoals voor iedere finale”, erkende hij. De Portugees ontkende dat hij ooit heeft gezegd dat Nederlanders zelden een finale winnen omdat ze vaak naïef voetballen. „Volgens mij heeft Ajax veel finales gewonnen en PSV won de Europa Cup 1 en Wereldbeker ook. En Feyenoord won de UEFA Cup met mijn vriend Pierre van Hooijdonk. We nemen Feyenoord heel serieus. Die staan niet zomaar in de finale.”

AS Roma verzekerde zich afgelopen vrijdag met een zege bij Torino van een plaats in de groepsfase van de komende editie van de Europa League. „Onze doelstelling van het seizoen is daarmee bereikt”, zei de Portugees. „Dat heeft veel druk bij ons weggehaald. Maar nu willen we ook van Feyenoord winnen. Een finale is een finale.”

Mourinho was nooit eerder in Albanië. „Maar ik ben heel hartelijk ontvangen”, zei hij. ΅Een stuk beter dan na de uitwedstrijd van dit seizoen tegen Vitesse toen we twee uur op het vliegveld van Eindhoven moesten wachten. Ik weet nog steeds niet waarom. Maar we leken wel misdadigers met al die controles. De UEFA heeft veel kritiek gekregen omdat er in dit stadion geen 50.000 supporters passen. Maar deze finale zal zeker helpen het voetbal in Albanië te ontwikkelen.”

Henrikh Mkhitaryan is een dag voor de finale tegen Feyenoord van de partij op de training van AS Roma. Ⓒ REUTERS

Mkhitaryan kan mogelijk spelen

Henrikh Mkhitaryan kan woensdagavond mogelijk toch spelen. „Hij heeft zijn eerste training met de groep achter de rug”, zei Mourinho. „Zijn gevoel is goed. Als dat zo blijft, dan zit hij bij de selectie.”

Mkhitaryan ontbrak de afgelopen wedstrijden bij AS Roma vanwege spierproblemen. Hij trof vijf jaar geleden eenmaal doel voor Manchester United in de finale van de Europa League tegen Ajax. Ook toen was Mourinho zijn trainer. „Hij is een ervaren speler”, zei de coach uit Portugal over zijn Armeense aanvaller. „Het is goed om hem erbij te hebben.”

Rick Karsdorp is ook met AS Roma naar Tirana gereisd. De oud-verdediger van Feyenoord had afgelopen week lichte klachten. Daarom hoefde hij afgelopen vrijdag maar een half uurtje tegen Torino te spelen.”