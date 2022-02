Oranjevrouwen hebben weinig moeite met Finland

Parsons gunde in de beginopstelling twee vrouwen hun debuut voor het Nederlands elftal. Keeper Daphne van Domselaar en middenvelder Kayleigh van Dooren verdienden in Le Havre hun eerste ’cap’.

Een andere persoonlijke mijlpaal in het Oranje-shirt was er voor Caitlin Dijkstra. De centrale verdediger tikte halverwege de eerste helft de 1-0 in nadat de Finse keeper een voorzet van Samantha van Diemen pardoes voor de voeten van de doorgelopen Dijkstra tikte. Tien minuten later verdubbelde Katja Snoeijs de score, door een voorzet van opnieuw Van Diemen binnen te knikken.

Snoeijs was ook in de beginfase van de tweede helft trefzeker, door af te ronden na goed doorzetten van debutant Van Dooren. Daarna kreeg ook Chasity Grant haar eerste optreden in het Nederlands elftal gegund door Parsons, maar in de score kwam geen verandering meer. Woensdag speelt Oranje de derde en laatste wedstrijd in Frankrijk, wanneer het gastland de opponent is.