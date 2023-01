Iraanse profvoetballers in de cel na avondje met alcohol en vrouwen

Mannen en vrouwen die niet met elkaar getrouwd zijn, mogen geen contact onderhouden en ook het drinken van alcohol is verboden onder de islamitische wet die in Iran van kracht is. Dergelijke restricties hebben de voorbije maanden tot protesten geleid in Iran. De lont in het kruitvat was de dood van een 22-jarig meisje dat werd opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet droeg.

Het Iraanse semiofficiële persagentschap Tasnim meldde dat verscheidene voetballers en ex-voetballers van een niet nader genoemde topclub uit Teheran - er zijn er vijf: Persepolis, Esteghlal, Naft Novin Tehran, Saipa en Paykan - even werden vastgehouden na een inval bij een feestje net buiten de Iraanse hoofdstad.

„Enkele spelers verkeerden in een staat van dronkenschap”, aldus Tasnim. Het zou niet om een eindejaarsfeest gegaan zijn, maar een verjaardagsfeest. Slechts één van de opgepakten, geen voetballer, werd niet vrijgelaten. Wel zijn er ook tegen de anderen processen-verbaal opgemaakt.

Op het WK in Qatar weigerden Iraanse internationals tijdens hun openingswedstrijd het volkslied te zingen, maar in de daaropvolgende wedstrijden deden ze dat na bedreigingen van Iraanse veiligheidsmensen wel. De voormalige Iraanse international Reza Ghoochannejhad, oud-speler van onder andere sc Heerenveen, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles, getuigde op tv dat internationals waren bedreigd.

(Bron: Het Nieuwsblad)