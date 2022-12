Davy Pröpper speelt helft bij verliezend Vitesse

Pröpper beëindigde een jaar geleden als speler van PSV plotseling zijn profloopbaan vanwege een gebrek aan motivatie. Sinds ruim een maand is de inmiddels 31-jarige middenvelder weer actief op het trainingsveld bij zijn eerste club Vitesse.

De uitslag van de confrontatie met de club uit de Keuken Kampioen Divisie was minder positief, want Vitesse verloor met 3-2 van de door Dick Schreuder getrainde Zwollenaren. Schreuder is voormalig assistent-trainer van Vitesse en was een van de kandidaten om eerder dit seizoen de naar VfL Bochum vertrokken Thomas Letsch op te volgen. De keuze viel op Phillip Cocu, die met Vitesse in de onderste regionen van de Eredivisie vertoeft.

Enzo Cornelisse en Million Manhoef maakten de Arnhemse doelpunten, terwijl voor PEC doel werd getroffen door Chardi Landu, Samir Lagsir en Denzel Kuijpers. Ook bij PEC was er een ex-PSV’er actief in het oefenduel. Ryan Thomas, die na een langdurige blessureperiode bij PEC zijn profloopbaan wil oppakken, speelde zijn eerste 25 minuten in een oefenwedstrijd. Het was voor de Nieuw-Zeelander zijn eerste wedstrijd na een periode maar liefst vijftien maanden.