Alex Kroes nieuwe algemeen directeur Ajax

Kroes maakte vorig seizoen nog de overstap van Go Ahead Eagles naar AZ. Bij de Alkmaarders was hij sinds 1 december Directeur International Football Strategy. Omdat er een non-concurrentiebeding in zijn contract bij AZ staat, is de datum waarop hij in Amsterdam aan de slag kan gaan onduidelijk. Hierover moet nog een overeenstemming worden gevonden. Het kan zodoende nog maanden tot een jaar duren alvorens hij daadwerkelijk aan de slag kan in de Johan Cruijff Arena. „Zodra die datum is vastgesteld, zal de rvc een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) uitschrijven, waar de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) formeel in kennis zal worden gesteld van deze voorgenomen benoeming. In de tussenliggende periode zullen de taken van de algemeen directeur waargenomen blijven worden door de zittende directie”, schrijft Ajax in een persbericht.

President-commissaris Pier Eringa: „Wij zijn blij dat we met Alex Kroes een kandidaat gevonden hebben die deze belangrijke functie graag wil bekleden en bovendien aan het profiel voldoet om deze rol in te kunnen vullen. We zitten nog in een proces om te kijken wanneer hij zou kunnen beginnen, maar de eerste belangrijke stappen zijn gezet. Wij komen uiteraard met een update zodra er meer over te melden valt.”

Alex Kroes: „Ik ben zeer verheugd en bovendien trots dat de club mij voor deze functie heeft benaderd. Voor mij is het hier allemaal in de jeugd begonnen en ben als speler van de zaterdagafdeling nu nog altijd aan Ajax verbonden. Wat dat betreft breekt er straks een nieuwe fase aan in Amsterdam, daar heb ik enorm veel zin in. Ik heb nog een verantwoordelijkheid bij AZ en die zal ik de komende tijd ook nemen. Ik ben AZ dankbaar voor de kansen en mooie tijd die ik heb gehad.”

Kroes heeft als speler tot zijn 19e jaar de jeugdopleiding van Ajax doorlopen. Inmiddels is hij meer dan dertig jaar lid van de vereniging Ajax. Hij voetbalt nog in het vijfde zaterdagelftal van de club.

Verrassing voor AZ

AZ laat weten verrast te zijn door de overstap. „Ondanks deze verrassing en het feit dat er een helder concurrentiebeding is vastgelegd (iets wat ook voor Ajax duidelijk is), wil AZ in alle redelijkheid en gezamenlijkheid kijken naar een oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is en nadrukkelijk ook het belang van AZ dient. De komende periode zullen hierover gesprekken worden gevoerd en zolang deze gaande zijn zal AZ zich onthouden van inhoudelijk commentaar.”