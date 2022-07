Lange schorsing oud-assistent Birmingham voor homofobe opmerking

„Er is vastgesteld dat hij een opmerking heeft gemaakt die duidelijk homofoob en totaal onaanvaardbaar was. Het is bijzonder belangrijk dat homofobe opmerkingen, zoals Bignot maakte, zwaar worden bestraft”, aldus de Engelse voetbalbond FA in een verklaring.

Birmingham City had Bignot, in afwachting van het onderzoek, al op non-actief gesteld.