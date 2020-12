Ronald Koeman: ’Nooit getwijfeld aan motivatie Messi’

„Ik hoef zijn interview niet te zien om te weten hoe hongerig en gemotiveerd hij nog steeds is”, aldus Koeman. „Ik zie hem elke dag met zijn ploeggenoten. Het is moeilijk voor een speler zoals hij die zoveel heeft gewonnen om nu niet iedere wedstrijd te winnen die hij speelt. De ploeg voelt zich één, maar maar ook ongelukkig met de resultaten. Leo maakt onderdeel uit van de ploeg en helpt ons om dingen te verbeteren.”

Messi wilde afgelopen zomer vertrekken, maar de Spaanse topclub weigerde hem te laten gaan. „Het gaat nu weer goed met me”, zei Messi in het interview met laSexta. „Ik voel dat ik weer vol overtuiging wil vechten voor alles wat ons te wachten staat. Ik weet dat Barcelona een moeilijke tijd doormaakt, als team en als club, maar ik kijk uit naar de komende periode.”

„Afgelopen zomer voelde ik me erg slecht. Dat kwam door alles wat daarvoor was gebeurd, door hoe het seizoen eindigde, door de fax. Dat droeg ik allemaal aan het begin van dit seizoen nog met me mee. Maar nu voel ik me weer goed”, aldus Messi, die eind augustus via zijn advocaat een fax stuurde naar de clubleiding met de boodschap dat hij weg wilde bij Barcelona.