Dick Schreuder wacht nog op eerste zege met Zwolle

Het was in Zwolle een duel tussen Joseph Oosting, de trainer van RKC die vorig seizoen assistent was van Thomas Letsch bij Vitesse, en zijn PEC Zwolle-collega Dick Schreuder, die Oosting dit seizoen opvolgde bij Vitesse, maar al snel Arnhem verruilde voor Zwolle.

Het was aan de gekozen tactiek te zien dat beide trainers hebben meegekeken in de keuken van Vitesse, want zowel Oosting als Schreuder liet het elftal spelen in een 5-3-2 systeem, het spelsysteem waarmee Vitesse onder Letsch zowel vorig seizoen als dit seizoen succes heeft behaald.

Degradatiewedstrijd

Maar het was in Zwolle vooral ook een echte degradatiewedstrijd, een duel tussen twee ploegen die per se niet wilden verliezen. PEC Zwolle toonde de meeste aanvallende intenties en dat is ook logisch, want dit was een wedstrijd die eigenlijk gewonnen moest worden om als hekkensluiter een klein beetje aansluiting te vinden bij de nummers zeventien en zestien.

PEC Zwolle speelde wat verzorgder voetbal dan RKC en combineerde af en toe aardig op het middenveld, maar zoals eigenlijk steeds dit seizoen konden de Zwollenaren geen potten breken in het vijandelijke strafschopgebied.

Met slechts zeven doelpunten in veertien wedstrijden zijn de doelpunten uitermate duur dit seizoen voor PEC Zwolle. RKC-doelman Etienne Vaessen beleefde in het koude Zwolle een uitermate rustige avond. Er was eigenlijk maar één moment in de eerste helft, dat PEC Zwolle echt gevaarlijk werd. Kort voor rust plaatsten Mustafa Saymak en Luka Adzic een gevaarlijke counter. Saymak bezorgde de bal goed bij Adzic, die echter stuitte op Vaessen. De bal caramboleerde via de keeper omhoog en de PEC Zwolle-aanvaller kon de bal in een compleet leeg doel koppen, maar trof de paal. Een kenmerkend moment voor PEC Zwolle, dat tegen zichzelf loopt te vechten en zoveel moeite heeft om het doel te vinden.

Gemiste buitenkans

RKC Waalwijk toonde zich wat doelgerichter via Jens Odgaard, de Deen die tot drie behoorlijke doelpogingen kwam. Verder concentreerde RKC zich vooral op het defensieve gedeelte in de wetenschap dat bij een gelijkspel het gat met de hekkensluiter zeven punten zou blijven.

Het niveau van het staartduel kelderde gedurende de wedstrijd fors. Aan beide zijden gingen de simpelste dingen mis en de vraag rees of dit duel überhaupt een winnaar zou krijgen. Toch kreeg PEC Zwolle nog een megakans op de tweede zege van dit Eredivisieseizoen. Na een uur legde scheidsrechter Joey Kooij de bal op de stip na een overtreding van Ahmed Touba op Saymak. Bij absentie van captain Bram van Polen, die nog altijd geblesseerd is, ontfermde Daishawn Redan zich over het klusje en dat werd een echec.

De 20-jarige aanvaller joeg de strafschop wild over en verprutste daarmee de buitenkans. Het was te prijzen dat PEC Zwolle na de mentale opdoffer het hoofd niet liet hangen en bleef strijden voor het doelpunt, maar kansen leverde dat niet meer op, zodat Schreuder na twee duels nog wacht op de eerste zege én eerste goal onder zijn leiding.

