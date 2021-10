Mohamed Ihattaren om ’privé-reden’ terug in Utrecht

Na zijn ’gedwongen’ vertrek bij PSV had Ihattaren weken nodig om weer fit te raken. Hij leek op weg naar zijn debuut in de serie A, maar nu ontbreekt hij toch weer. Ihattaren begon nog aan het seizoen bij PSV.

Kort voor het sluiten van de transfermarkt liet Schmidt weten dat Ihattaren niet meer terug zou keren in de selectie van PSV. Daarop werd hij verkocht aan Juventus dat hem bij Sampdoria stalde. Bij aankomst in Genua kwakkelde Ihattaren, die bij PSV eerder wel afgetraind aan de start verscheen, met zijn conditie. Hij hoopte toen eind september speelklaar te zijn. Het is inmiddels half oktober. Nu hij wel fit is vormen ’privé-redenen’ een obstakel.