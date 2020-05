’Geen gele kaart bij spugen of knuffel bij hervatting Bundesliga’

„Ik moet het spel in goede banen leiden”, zo verklaarde hij in BILD. „Als er een speler bijvoorbeeld op de grond spuugt, ga ik hem niet de gele kaart geven omdat in de protocollen staat dat dit in deze omstandigheden niet mag. Wel kan ik me voorstellen dat ik de betreffende voetballer er even op wijs dat dit niet de bedoeling is.”

In de door de verantwoordelijke instanties opgestelde protocollen staat bijvoorbeeld ook dat spelers elkaar bij een doelpunt niet mogen omarmen. Fritz: „Maar in de regels waarop ik in de wedstrijd moet toezien staat niet dat dit is verboden. Ook daarvoor zal ik dus niemand wegsturen.”

De Bundesliga wordt zaterdag hervat.